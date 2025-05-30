30/05/2025 17:21
《中國要聞》外匯局：4月國際收支貨物和服貿順差462億美元
《經濟通通訊社30日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，2025年4月，中國國際收支貨物和服務貿易出口3265億美元，進口2803億美元，順差462億美元。
按人民幣計值，2025年4月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模43706億元(人民幣．下同)，同比增長6%。
其中，貨物貿易出口21010億元，進口16546億元，順差4464億元；服務貿易出口2505億元，進口3644億元，逆差1138億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1718億元，運輸服務進出口規模1709億元，其他商業服務進出口規模1067億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模733億元。
按人民幣計值，2025年4月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模43706億元(人民幣．下同)，同比增長6%。
其中，貨物貿易出口21010億元，進口16546億元，順差4464億元；服務貿易出口2505億元，進口3644億元，逆差1138億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1718億元，運輸服務進出口規模1709億元，其他商業服務進出口規模1067億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模733億元。