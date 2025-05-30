30/05/2025 17:11

《中國要聞》外匯局：去年末對外證券投資資產1.4萬億美元

《經濟通通訊社30日專訊》國家外匯管理局公布2024年末中國對外證券投資資產分國家/地區及分居民持有者部門數據。



*香港佔最多，達6101億美元*



2024年末，中國對外證券投資資產（不含儲備資產）14173億美元。其中，股權類投資8598億美元，債券類投資5575億美元。資產分布在前五位的國家/地區是香港、美國、開曼群島、英屬處女群島和英國，投資金額分別為6101億美元、3316億美元、1156億美元、720億美元和360億美元。



2024年末，中國持有對外證券資產的部門主要是非銀行金融機構、銀行和非金融部門，投資金額分別為7955億美元、4221億美元和1998億美元，佔中國對外證券投資總額的56%、30%和14%。(sl)