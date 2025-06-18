30/05/2025 11:01

《陸家嘴論壇》上海市委：重大金融政策將在下月陸家嘴論壇發布

《經濟通通訊社30日專訊》上海市5月30日舉行市政府新聞發布會，宣布「2025陸家嘴論壇」將於2025年6月18日至19日召開，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」。



上海市委金融辦常務副主任周小全在發布會上透露，2025陸家嘴論壇期間，中央金融管理部門將發布若干重大金融政策。中國人民銀行辦公廳副主任李克歆透露，中國人民銀行行長潘功勝將出席論壇的開幕式，致開幕辭並作主題演講。另外，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新也將出席並作主題演講。



在2024年的陸家嘴論壇上，中國證監會宣布「科創板8條」，進一步推動科創板改革，強調發行承銷、併購重組、股權激勵、交易機制等方面的優化。人民銀行長潘功勝在論壇上表示，未來可考慮明確以某個短期操作利率為主要政策利率，7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能，他又解釋把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆。(jq)