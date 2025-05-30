30/05/2025 09:43

【聚焦人幣】特朗普關稅又恢復，人幣即期開市升56點子

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯邦上訴法院批准暫緩執行貿易法院命令，美國總統特朗普關稅行動仍然有效。市場分析指出，特朗普其實還有其他替代方案，他可以依據第122條款在150天內徵收最高15%關稅等。美國關稅不確定性增，與各國的談判似乎未有大進展。美財長貝森特承認，與中國的貿易談判「有點停滯」，但未來幾周雙方官員將有更多交談；不過，他認為兩國領導人可能有必要通話，以便中美達成協議。



人民幣兌一美元中間價今報7.1848，較上個交易日升59點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至11點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開56點子，報7.1860，上個交易日即期匯率收盤報7.1916。



市場人士表示，特朗普關稅又恢復，全球貿易戰前景再度蒙陰，人民幣中間價結束此前連續調整走勢，但在中美談判期間人民幣中間價料延續以穩為主走勢。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱，圍繞特朗普關稅實施的不確定性可能會使美國與亞洲各國的貿易談判複雜化，但若法院的裁決能有效阻止對等關稅，亞洲貨幣可能會從貿易風險中解脫出來。(jq)