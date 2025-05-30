30/05/2025 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收跌37點報7.1953，全月升值近1%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1953，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，兩連跌，創5月22日以來逾一周新低，全日在7.1824至7.1989之間波動。全月計，人民幣即期升值0.94%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌108點子，報7.1974。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1848，較上個交易日升59點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至11點。



市場人士稱，若美元偏弱趨勢延續，中間價彈性有望上升，但中美談判期間，人民幣難現單邊升貶走勢，關注晚間美國經濟數據的進一步指引。澳新銀行稱，由於美國的財政可持續性和貿易政策仍不確定，美元的上行將是短暫的。(jq)