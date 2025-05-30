30/05/2025 14:28

【數據前瞻】關稅戰暫歇，中國5月官方製造業PMI料收縮區回升

《經濟通通訊社30日專訊》中國5月官方製造業PMI及財新製造業PMI將分別於明日及下周二（3日）公布。《路透》綜合21家分析機構預估中值顯示，中國5月官方製造業PMI料從4月的49回升至49.5，但連續第二個月處於收縮區間。另據12家機構預估中值顯示，財新5月中國製造業PMI料亦從三個月低位50.4小幅上升至50.6。分析認為，這是因為中美關稅戰暫得喘息，中國出口商「搶出口」帶動下整體工業活動有所企穩。



*澳新銀行：官方非製造業PMI料小升*



澳新銀行(ANZ)的周曉、楊宇霆表示，官方PMI調查通常在每月22日至25日之間進行，因此此次調查將反映5月12日（中美）日內瓦關稅協議的影響。他們同時指出，儘管中美日內瓦會晤後大宗商品價格出現溫和反彈，但中國國內製造業開工率偏低的態勢表明，關稅對勞動密集型產業的衝擊仍在延續。至於5月非製造業PMI，他們預計，受「五一」假期效應支撐，將有望由4月的50.4上升至50.8。



*廣發證券：搶出口帶動製造業PMI改善*



廣發證券資深宏觀分析師王丹亦預計5月官方製造業PMI將改善，理由是5月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)反彈並顯示出口訂單好轉明顯，運價指數指向海外進口商利用90天平靜期在加快進口；製造業PMI統計時間區間較EPMI多出了下旬，「搶出口」帶動作用更強。



5月中國EPMI回升至51，環比上升1.6個點，遠高於近四年同月環比均值的下降1.6個點。中采諮詢表示，5月反季節性回升，主因是多數產業出口中斷後5月中旬開始回補，外需拉動整體需求與生產回暖。(sl)