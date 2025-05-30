30/05/2025 08:45

《港股評論》應對市場不確定性，聚焦防禦性板塊

《港股評論》美國總統特朗普的關稅政策掀起全球風暴，身處當前的貿易戰環境，投資者應謹慎選擇具防禦性、基本面穩健的股份，並避免將資金過度集中於科技股上。應對市場的不確定性，必需消費品及黃金相關股份值得關注，美股中，可以留意全球最大日用品生產商之一寶潔Procter & Gamble Co (US:PG)，以及全球最大黃金開採公司紐蒙特黃金公司Newmont Corporation (US:NEM)。



黃金作為避險資產，在貿易戰引發市場波動時表現強勁，加上穆迪(Moody's)下調美國信用評級，引發資金再次湧向黃金，金價近日已經重返每盎司3300美元水平以上。展望2025下半年，我們預計現貨金價下方支撐位為2950美元，上方高位料為3650美元。在黃金板塊中，紐蒙特值得看好。



受惠黃金價格上升和資產組合的強勁產量，紐蒙特2025年第一季度業績明顯超出市場預期，期內實現黃金價格達到2944美元，大幅高於去年同期的2090美元，抵消了黃金產量下降19%至154萬盎司的影響；另外，每盎司可銷售成本上升，加上公布每股0.25美元的股息，回購和派息總額達10億美元，不過公司自由現金流達到創第一季紀錄的12億美元，反映出色的成本管控及財政能力。



公司近年成功剝離非核心資產，包括完成Akyem、Porcupine、Musselwhite等的出售，不僅帶來25億美元淨收益，並減少了10億美元債務，強化了資產負債表，並有助專注更高回報的項目，而且收購Newcrest的整合效益持續顯現。



另方面，公司在加納的Ahafo North項目預計今年下半年投產，料可以進一步提升其產量及收入。黃金作為避險資產，需求將增加，並繼續有利公司營運，相信金價上行與避險情勢將支撐其長期前景。



近期必需消費品類股份在經濟不穩下相對抗跌，當中寶潔主要產品為清潔劑、個人及嬰兒護理用品等，品牌包括Pampers、Gillette、Head & Shoulders、Rejoice、Oral-B及SK-II等。面對貿易戰升溫及充滿挑戰的消費市場，公司2025財年第三季（1至3月）季績雖然低於市場預期，當中淨銷售額按年下滑2%至198億美元，但在關稅、成本上升、大中華區需求疲軟與外匯影響下，淨利仍錄38億美元，按年持平。



公司在公布業績的同時，下調了全年銷售增速指引至按年基本持平（此前指引為按年上升2%至4%），因此股價承壓，不過相信消息已大致被市場消化。我們認為，儘管寶潔短期挑戰仍存在，但其長期增長前景穩健，畢竟在消費者信心波動的環境下，其多元化及家傳戶曉的品牌組合為其提供了強大的競爭護城河，相信其品牌價值有助於在競爭激烈的消費品市場中保持定價能力與市場份額。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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