06/06/2025 17:10

《外圍焦點》歐元區公布第一季GDP，美國公布失業率

《經濟通通訊社6日專訊》美國總統特朗普與國家主席習近平通電話的消息，一度帶動美股昨日上升，但其後傳出特朗普與特斯拉CEO馬斯克關係破裂，後者猛然抨擊白宮政策，拖累大市向下，特斯拉(US.TSLA)股價大瀉14%。道指收市跌108點或0.25%，報42319.74點；標普500指數跌31.51點或0.53%，報5939.3點；納指跌162.04點或0.83%，報19298.45點。港股方面，恒生指數收市報23792，跌114點或0.5%，成交2356億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%擴大至0.4%，經季節調整年率升幅料維持於1.2%；4月零售銷售月率料由下滑0.1%改善至升0.2%，年率升幅料維持於1.5%。今晚8:30pm，美國公布5月失業率，料維持於4.2%。明日，中國公布5月外匯儲備，料由32816.6億美元升至32885億美元。3:00am，美國公布4月消費信貸，料由101.7億美元降至100億美元。(wa)