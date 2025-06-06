06/06/2025 09:21

【關稅戰】美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值

《經濟通通訊社6日專訊》美日財長在華盛頓展開第五輪關稅談判之際，美國財政部周四（5日）表示，日本央行應繼續收緊貨幣政策，支持日本利率正常化和雙邊貿易再平衡。



美國財政部在提交給國會的匯率報告中稱，「日本央行應繼續收緊政策，以應對包括經濟增長和通脹在內的國內經濟基本面，改變日圓兌美元弱勢，以及雙邊貿易的結構性再平衡。」



美國財政部還強調，日本政府的投資工具，如大型公共養老基金，應出於風險調整後的回報和多元化目的投資海外，而不是出於競爭目的而瞄準匯率。



分析指，該報告罕見地明確提及日本央行的貨幣政策，標志著華盛頓的注意力轉向了日本央行的超低利率，這被視為日圓兌美元走弱的因素之一。不過，日本央行早前已表示準備進一步加息，但美國提高關稅對經濟的影響迫使其在5月份下調了增長預期。(jf)