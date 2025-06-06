06/06/2025 13:21

【關稅戰】美國年初至今貿易逆差擴大，但4月逆差創近兩年新低

《經濟通通訊社6日專訊》美國經濟分析局最新公布，2025年年初至今，美國商品與服務貿易逆差較2024年同期大幅擴大，增加1793億美元，按年增幅高達65.7%。不過，4月份美國貿易逆差卻出現顯著收窄，顯示企業在年初為應對關稅上調提前大量進口的現象已經結束。



同期美國出口總額成長5.5%，增加584億美元；進口總額則大幅上升17.8%，增加2378億美元，顯示進口增速遠高於出口。



美國商務部數據顯示，4月商品和服務貿易逆差縮至616億美元，為2023年8月以來最低紀錄，遠低於市場預期的700億美元。此前3月逆差經修正後為1383億美元。



4月貿易逆差之所以大幅收窄，主要因進口額出現歷史性下滑，單月跌幅高達16.3%。出口則在4月小幅增長3%，進一步縮小了逆差。(kk)



