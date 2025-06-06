06/06/2025 16:09

【關稅戰】德國4月出口下降1.7%，對美國出口大跌10.5%

《經濟通通訊社6日專訊》周五公布的官方數據顯示，德國4月出口和工業產出降幅均大於預期，主要原因是關稅前「囤貨效應」消散後，美國市場的需求減少。



作為歐洲最大的經濟體，德國在第一季度實現了增長，這得益於出口和工業在預期的美國關稅之前提前發貨，但這種影響在4月份開始逆轉，當時德國出口環比下降了1.7%，降幅超過分析師平均預期的0.7%。



德國聯邦統計局(Federal Statistics Office)的數據顯示，德國4月份對美國的商品出口環比下降了10.5%，而對其他歐盟國家的出口增長了0.9%。



德國統計局還表示，德國4月份工業產出環比下降1.4%，降幅超過分析師預期的1.0%，並將3月份的增長率從最初公布的3.0%下修至2.3%。(jf)