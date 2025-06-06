06/06/2025 08:15

【開市Ｇｏ】中美元首對話，特斯拉暴跌，人行預告1萬億逆回購

2025年6月6日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，特斯拉大挫逾14%，拖累納指向下。中美元首通話後，特朗普稱獲習近平邀請訪華，他亦提出邀請習近平訪美。道指收市跌108.00點，或0.25%，報42319.74點；標普500指數跌31.51點，或0.53%，報5939.30點；納指跌162.04點，或0.83%，報19298.45點。中國金龍指數上升39點。日經期貨截至上午8時01分上升147.5點。



2、據美國勞工部最新數據，截至今年5月31日當周，美國新領失業救濟人數達24.7萬人，較前一周增加8000人，超出市場預期的23.5萬人。另外，美國勞工統計局最新數據顯示，2025年第一季度美國非農業部門生產力按年率計算按季下降1.5%，跌幅遠超市場預期。此前經濟學家預測中值為下降0.8%，數據也低於勞工統計局先前公布的初值下降0.8%。



3、美國經濟分析局最新公布，2025年年初至今，美國商品與服務貿易逆差較2024年同期大幅擴大，增加1793億美元，按年增幅高達65.7%。同期美國出口總額成長5.5%，增加584億美元；進口總額則大幅上升17.8%，增加2378億美元，顯示進口增速遠高於出口。



4、特斯拉行政總裁馬斯克加大對美國總統特朗普稅改法案的批評力度。他在社交平台「X」上呼籲國會議員反對該法案，並稱法案是「令人作嘔的畸形產物」，強調讓美國破產是不對的。馬斯克甚至威脅將支持在初選中反對該法案的議員，顯示其對特朗普政府政策態度出現重大轉變。特斯拉盤中一度大跌逾5%。



5、歐洲央行宣布，將三大關鍵利率均下調0.25%，符合市場普遍預期。此次降息是自2024年6月以來的第八次降息，顯示歐洲央行持續推動寬鬆貨幣政策，以應對經濟增長放緩和通脹壓力減弱。



6、外媒引述消息報道，美國政府威脅可能封殺採用華為晶片的企業後，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、字節跳動等中國科技巨頭，對於訂購華為晶片取代英偉達產品有所保留。有華為晶片用戶表示，華為晶片耗電量較高，存在容易過熱情況。



7、《央視新聞》報道，中國國家主席習近平應約與美國總統特朗普通電話，雙方就中美關係及經貿議題交換意見。雙方元首還互相發出訪問邀請，習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普則表示誠摯感謝，並邀請習近平訪美。兩國領導人同意，雙方團隊將繼續落實日內瓦共識，並盡快舉行新一輪會談。



8、人民銀行預告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展1萬億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為3個月。



9、《彭博》引述知情人士透露，中國正在加大力度對公民的海外收入徵稅，打擊目標從去年的超級富豪階層擴散至更廣泛的群體。知情人士指，相關部門目前正在審查一系列海外收入，包括投資回報、股息和員工股票期權，投資收益最高可被徵稅20%。



10、滙豐控股(00005)主席杜嘉祺將於2025年9月30日辭任，並於10月1日起到友邦(01299)出任集團非執行主席。滙控稱已啟動下一任主席的甄選程序。



【焦點股】



出口股：聯想集團(00992)、舜宇光學(02382)、創科實業(00669) 稀土股：金力永磁(06680)、中國稀土(00769)

- 中美元首通話，雙方互邀訪問，特朗普稱雙方在貿易議題取得積極成果，且稀土出口已不再是問題



汽車股：比亞迪(01211)、理想(02015)、吉利(00175)等

- 內地統計5月乘用車市場零售按年增13%，新能源乘用車零售按年增長30%



吉利汽車(00175)

- 投資智駕業務，重慶產業母基金已完成內部及外部審批程序



內房股：華潤置地(01109)、中國海外發展(00688)、龍湖集團(00960)等

- 深圳5月二手房錄得量5727套，同比增17.6%

- 北京土拍單日攬金130億，貝殼旗下貝好家進京拿地



中芯國際(00981)

- 擬售中芯寧波近15%股權，或收國科微新股



長和(00001)

- 貝萊德增持長和317萬股，涉資1.4億元



華興資本(01911)

- 有份參投穩定幣發行商Circle



友邦(01299)、滙控(00005)

- 友邦董事會主席謝仕榮將於今年退任，由滙控主席杜嘉祺接任友邦非執行主席



東風集團(00489)

- 銷量5月14.6萬輛微跌，5個月跌17%



融創中國(01918)

- 5月合同銷售額按年升111%，但首五月跌35%



丘鈦科技(01478)

- 1.3億元入主海外光學技術公司poLight



【油金報價】



紐約期油下跌0.19%，報63.25美元/桶



布倫特期油下跌0.02%，報65.23美元/桶



黃金現貨上升0.30%，報3363.01美元/盎司



黃金期貨上升0.31%，報3385.72美元/盎司