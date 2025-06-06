06/06/2025 11:33

滙豐私銀：下半年對中美股票持偏高比重配置，料受惠AI普及

《經濟通通訊社6日專訊》滙豐環球私人銀行表示，面對全球貿易的不確定性，建議投資者通過環球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構增長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，該行對環球股票持偏高比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持偏高比重配置。美國和中國股市將受益於人工智能普及應用和商業化的結構增長機會。



在債券方面，該行對英國國債和歐洲投資級別債券持偏高比重配置，對美國國債和美國企業債券持中性觀點。通過對黃金和對沖基金持偏高比重配置、偏好優質債券、以及策略配置於私募股權、私募信貸和基礎設施，以緩減對等關稅和美國政府債務問題的尾部風險。滙豐環球私人銀行對美元持中性觀點，並專注於以對沖基金和波幅策略對沖貨幣的雙向波動。



*料今年美國GDP增長放緩至1.6%*



滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，政策的不確定性挑戰「美國例外論」的論述，並增加對美元的壓力。但該行預計穩健的企業盈利、企業減稅法案、聯儲局降息、再工業化和去監管政策將支持美國股市改善表現。該行預計美國經濟不會陷入衰退或滯脹，但預計關稅提高將使美國GDP增長放緩至2025年的1.6%和2026年的1.3%。在人工智能投資熱潮推動下，穩健盈利增長及下半年更有利於市場的政策重點，支持該行對美國和全球股票的溫和偏高比重配置。



范卓雲提及，美國關稅政策焦點轉向緩解緊張局勢和爭取談判協議，穩定了亞洲市場的風險情緒。該行增持那些受內需驅動和刺激政策支持的亞洲股市，包括中國、印度和新加坡，它們對美國的商品出口銷售收入僅佔其股市總收入的2.2%、3.3%及2%。



*與2018年相比，中國經濟受美國關稅影響較小*



范卓雲表示，與2018年相比，中國經濟受美國關稅的影響較小，兩國之間的貿易依賴程度一直下降。目前大約只有13%的美國進口來自中國，而中國出口到美國佔總出口值則不到15%，2024年全球約七成的經濟體與中國的貿易額高於與美國的貿易額。該行預計亞洲股票和債券市場將受益於國際投資者尋求從過度集中的美元資產配置實現全球多元化策略而帶來的資金流。



范卓雲認為，優質債券是對沖經濟衰退風險的重要多元化投資工具，現時債券孳息率極具吸引力。該行增持英國國債和歐洲投資級別公司債券，儘管投資者憂慮美國赤字和政府債務問題，但該行對美國國債和美國投資級企業債券保持中性觀點，因為它們的實際孳息率和期限溢價處於較高水平。(bn)



