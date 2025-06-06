06/06/2025 12:18

滙豐私銀：看好派高息優質國企及電信股等，A股估值或進一步重估

《經濟通通訊社6日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，2025年第三季四大優先投資策略，當中包括通過更多元化地區及行業持倉重建股票配置；捕捉人工智能應用及商業化趨勢中擴展全球的機遇；通過另類投資、多元資產及波幅策略降低貨幣及投資組合風險；發掘亞洲本土韌性及結構增長機遇。



*受惠AI及政策刺激，中國股市估值或進一步重估*



滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，中美貿易談判不會拖慢北京為支持國內消而採取的政策刺激措施。在民營板塊中，中國領先科技企業已宣布新一輪計劃增加對人工智能投資的資本支出。該行認為，中國股市盈利將持續改善，並受惠於人工智能創新和政策刺激而有望獲進一步估值重估。



何偉華表示，市場不明朗因素持續，該行通過配置優質企業以尋求具韌性和防禦性的股票回報，這些公司通過派發高股息和增加股票回購以提高股本回報率。按市場共識預測，亞洲（日本除外）的股本回報率將從去年約11%，上升到2026年的12.5%。



*看好派息高優質國企股及電信股等*



他指出，亞洲的股份回購步伐屢破紀錄，尤其是在日本、中國內地及香港市場。值得注意的是，中國人民銀行於去年10月為商業銀行推出一項特別的再貸款融資工具，支持上市公司和主要股東回購股份。中國A股回購在2024年創下歷史新高，較2023年總額高出一倍有多。該行看好派發高股息的優質國企股、香港保險、電信和地產股。



他續指，這個投資主題集中亞洲區內商業模式成熟、具競爭優勢、財務穩健及品牌實力雄厚的大型及超大型行業領導者。該行看好亞洲科技、金融和非必需消費品領域的優質行業巨頭，長線投資者可以在這些領域建立其核心策略持股。標準普爾亞洲50指數涵蓋亞洲50家最大的藍籌市場領導者，但估值明顯低於區域和全球基準。(bn)



