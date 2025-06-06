06/06/2025 19:44

《再戰明天》日本公布第一季GDP，中國公布CPI及PPI

《經濟通通訊社6日專訊》日本公布第一季GDP，及中國公布CPI及PPI，料為下周一（9日）市場焦點。



下周一澳洲假期休市。各國重要經濟活動方面，下周一本港時間5:00pm，歐洲央行執委埃爾德森就法治問題發表主旨演講。



*美國公布批發庫存及批發貿易*



數據方面，周六（7日）中國公布5月外匯儲備，料由32816.6億美元升至32885億美元。下周一中國公布5月出口，年率升幅料由8.1%收窄至6%；5月進口年率跌幅料由0.2%擴大至0.9%；5月貿易收支料由961.8億美元升至1006億美元。7:50am（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由0.6%逆轉至下滑0.2%；4月國際收支經常帳餘額料由36781億日圓降至26746億日圓。9:30am，中國公布5月消費者物價指數，年率跌幅料由0.1%擴大至0.2%；5月生產者物價指數年率跌幅料由2.7%擴大至3%。10:00pm，美國公布4月批發庫存；4月批發貿易月率升幅料由0.6%收窄至0.3%。



在本港，下周三（11日）公布業績的公司有:鷹美(02368)等。



下周四（12日）公布業績的公司有:周大福(01929)等。



下周五（13日）公布業績的公司有:經濟日報集團(00423)、美捷滙控股(01389)、達豐設備(02153)、雅各臣科研製藥(02633)、國際永勝集團(06663)等。(wa)