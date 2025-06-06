06/06/2025 11:22
《港元利率》拆息幾乎全線向下，一個月期四連跌見一周新低
《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息近乎全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌四天，報0.63952厘，創一周新低，但隔夜息兩連升報0.02182厘，為6月2日後最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌3基點至1.73881厘，是6月2日後最低，六個月及一年期拆息分別回落至2.43155厘和3.084767厘。
港元匯價今日在7.8450-7.8463之間上落，最新報7.8462，與較前收市價持平。
美國總統特朗普在社交平台表示，與國家主席習近平通話一個半小時，大部分時間集中討論貿易，對話非常好並取得積極成果。他表示，美中經貿團隊很快再次會面，又說不應再對稀土提出任何問題。他接受對方邀請在將來會訪華，又稱歡迎中國留學生赴美學習。
另外，債券交易員對聯儲局下次減息0.25厘的時間預測，由10月份提前至9月份，並繼續預期年底前額外減息一次。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌3基點至1.73881厘，是6月2日後最低，六個月及一年期拆息分別回落至2.43155厘和3.084767厘。
港元匯價今日在7.8450-7.8463之間上落，最新報7.8462，與較前收市價持平。
美國總統特朗普在社交平台表示，與國家主席習近平通話一個半小時，大部分時間集中討論貿易，對話非常好並取得積極成果。他表示，美中經貿團隊很快再次會面，又說不應再對稀土提出任何問題。他接受對方邀請在將來會訪華，又稱歡迎中國留學生赴美學習。
另外，債券交易員對聯儲局下次減息0.25厘的時間預測，由10月份提前至9月份，並繼續預期年底前額外減息一次。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02182
|+0.233
|一周
|0.10911
|-0.696
|兩周
|0.20661
|-2.053
|一個月
|0.63952
|-6.048
|兩個月
|1.3125
|-0.607
|三個月
|1.73881
|-3.345
|六個月
|2.43155
|-2.238
|一年
|3.08476
|-2.631
資料來源：香港銀行公會