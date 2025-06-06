06/06/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02182 +0.233 一周 0.10911 -0.696 兩周 0.20661 -2.053 一個月 0.63952 -6.048 兩個月 1.3125 -0.607 三個月 1.73881 -3.345 六個月 2.43155 -2.238 一年 3.08476 -2.631

《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息近乎全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌四天，報0.63952厘，創一周新低，但隔夜息兩連升報0.02182厘，為6月2日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌3基點至1.73881厘，是6月2日後最低，六個月及一年期拆息分別回落至2.43155厘和3.084767厘。港元匯價今日在7.8450-7.8463之間上落，最新報7.8462，與較前收市價持平。美國總統特朗普在社交平台表示，與國家主席習近平通話一個半小時，大部分時間集中討論貿易，對話非常好並取得積極成果。他表示，美中經貿團隊很快再次會面，又說不應再對稀土提出任何問題。他接受對方邀請在將來會訪華，又稱歡迎中國留學生赴美學習。另外，債券交易員對聯儲局下次減息0.25厘的時間預測，由10月份提前至9月份，並繼續預期年底前額外減息一次。(cl)資料來源：香港銀行公會