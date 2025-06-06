06/06/2025 09:24
【聚焦人幣】習特通話，中美緊張關係降溫，人民幣中間價兩連升
《經濟通通訊社6日專訊》國家主席習近平5日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平在通話中強調，日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議，美方應該實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常積極的成果，關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問。
中美緊張關係降溫，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1845，較上個交易日升20點子，兩連升，創5月26日以來近兩周新高，上個交易日報7.1865。
中美緊張關係降溫，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1845，較上個交易日升20點子，兩連升，創5月26日以來近兩周新高，上個交易日報7.1865。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1845
|-20.00
|1歐元/人民幣
|8.2174
|+129.00
|100日圓/人民幣
|5.0019
|-333.00
|1港元/人民幣
|0.9157
|-3.30
|1英鎊/人民幣
|9.7430
|+107.00
|1澳元/人民幣
|4.6694
|+80.00
|1紐元/人民幣
|4.3343
|+53.00
|1新加坡/人民幣
|5.5808
|-31.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7563
|-230.00
|1加元/人民幣
|5.2486
|-5.00
|1人民幣/林吉特
|0.5888
|-19.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7359
|-3084.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4682
|-140.00
|1人民幣/韓元
|188.9700
|-84.00