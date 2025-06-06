06/06/2025 09:24

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1845 -20.00 1歐元/人民幣 8.2174 +129.00 100日圓/人民幣 5.0019 -333.00 1港元/人民幣 0.9157 -3.30 1英鎊/人民幣 9.7430 +107.00 1澳元/人民幣 4.6694 +80.00 1紐元/人民幣 4.3343 +53.00 1新加坡/人民幣 5.5808 -31.00 1瑞郎/人民幣 8.7563 -230.00 1加元/人民幣 5.2486 -5.00 1人民幣/林吉特 0.5888 -19.90 1人民幣/俄羅斯盧布 10.7359 -3084.00 1人民幣/南非蘭特 2.4682 -140.00 1人民幣/韓元 188.9700 -84.00

《經濟通通訊社6日專訊》國家主席習近平5日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平在通話中強調，日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議，美方應該實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話，取得非常積極的成果，關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問。中美緊張關係降溫，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1845，較上個交易日升20點子，兩連升，創5月26日以來近兩周新高，上個交易日報7.1865。