06/06/2025 17:58

【ＡＩ】工信部：以工業智能體為抓手深化人工智能工業應用

《經濟通通訊社6日專訊》據工信部消息，工業和信息化部部長李樂成今日主持召開部兩化融合工作領導小組會議，聽取兩化融合領域重點工作匯報，審議《工業和信息化部信息化和工業化融合2025年工作要點》，研究部署推進兩化融合的思路舉措。



會議要求，實施「人工智能+製造」行動，加快重點行業智能升級，打造智能製造「升級版」。要加快提升軟硬件產品供給能力。強化工業軟件、智能傳感器等關鍵核心技術攻關。加快建設工業高質量數據集，夯實人工智能工業應用的數據底座。加大「小快輕準」數字化產品和低成本數字化通用工具的培育力度。以工業智能體為抓手深化人工智能工業應用，帶動工業數據集、工業大模型的創新迭代。(jq)