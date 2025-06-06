06/06/2025 18:04

《中國要聞》首4月中國服務進出口總額逾2.6萬億，同比增8%

《經濟通通訊社6日專訊》商務部服貿司負責人介紹2025年1-4月服務貿易發展情況。2025年1-4月，中國服務貿易保持較快增長，服務進出口總額26320.6億元(人民幣．下同)，同比增長8.2%。其中，出口，增11285.2億元長14.6%；進口15035.4億元，增長3.9%。服務貿易逆差3750.2億元，比上年同期減少875.6億元。主要呈現以下特點：



知識密集型服務貿易穩步增長。1-4月，知識密集型服務進出口10163.6億元，增長5.5%。其中，其他商業服務、電信計算機和信息服務進出口規模較大，金額分別為4310.7億元、3617.1億元，增速分別為3.4%、9.5%。知識密集型服務出口5902.4億元，增長6.1%；知識密集型服務進口4261.2億元，增長4.6%。知識密集型服務貿易順差1641.2億元，比上年同期擴大152.6億元。



旅行服務出口增長最快。1-4月，旅行服務繼續快速增長，進出口達7567.8億元，增長14.7%，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長79.9%，進口增長7.8%。(jq)