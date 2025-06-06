06/06/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶25點子，報7.1863

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1845，較上個交易日升20點子，兩連升，創5月26日以來近兩周新高，較市場預測偏強90點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開25點子，報7.1863，上個交易日即期匯率收盤報7.1838。



國家主席習近平5日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。特朗普在社交媒體上表示，由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾率領的美國代表團將很快與中國對口官員會晤，地點尚未確定。



*美國財政部半年度報告：未把任何國家列為匯率操縱國*



美國財政部周四發布了特朗普重返白宮後首份正式評估美國貿易夥伴外匯操作情況的報告，沒有點名任何國家為「匯率操縱國」。



報告中，美國財政部審查和評估了截至2024年12月的四個季度中美國主要貿易夥伴的政策，這些貿易夥伴佔美國對外貨物和服務貿易的78%左右。



審查發現，截至2024年12月的四個季度，美國沒有主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元之間的匯率。當前，財政部的主要貿易夥伴「監測名單」上有9個經濟體，除原先便在名單中的中國、台灣、日本、韓國、新加坡、越南、德國外，新增愛爾蘭和瑞士。(jq)