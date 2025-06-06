06/06/2025 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收跌9點子，止三連升，報7.1847

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1847，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，止三連升，全日在7.1772至7.1865之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌104點子，報7.1851。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1845，較上個交易日升20點子，兩連升，創5月26日以來近兩周新高，較市場預測偏強90點。



交易員稱，中美元首通話基調偏向積極，不過缺乏有關貿易磋商方面的細節，仍需等待第二輪中美貿易談判釐清實質性進展，短期人民幣大概率繼續區間震盪。



高盛最新報告則預計人民幣對美元將逐步升值，一方面根據測算，人民幣兌美元匯率被嚴重低估；另一方面，中國製造業在諸多領域極具競爭力。由於中國政策制定者傾向於保持穩定，他們有意願也有能力在中長期內保持USDCNY溫和貶值。(jq)