06/06/2025 16:22

【數據前瞻】機構料中國5月CPI降幅擴大，連續第四個月負值

《經濟通通訊社6日專訊》中國將於下周一（9日）發布5月CPI、PPI數據。儘管5月主要經濟指標有望保持穩健，但中國面臨的通縮壓力可能進一步加深。《路透》綜合22家機構預估中值顯示，中國5月CPI同比料繼續下跌，降幅從4月的0.1%略微擴大至0.2%，將是連續第四個月負值；CPI環比則料再度轉負至下跌0.2%。同時，受大宗商品價格低迷拖累，5月PPI同比跌幅料從2.7%進一步走闊至3.2%。



*花旗：5月中國通縮壓力或進一步加劇*



花旗表示，5月國內經濟活動應能經受住考驗，不過通縮壓力可能進一步加劇。花旗預計，5月中國CPI同比料下滑0.2%，具體來看，豬肉價格環比料小跌0.2%、蔬菜價格環比跌8.9%，非食品方面旅行需求強韌恐不足以推高通脹；PPI預計同比下降3.1%，大宗商品價格持續構成拖累。



*財通證券：煤炭等價格下行拖累，料PPI降幅擴*



財通證券陳興宏觀研究團隊也在報告中指出，5月以來鮮果和豬肉價格環比改善，但雞蛋和鮮菜價格環比降幅擴大，且原油價格仍在下降，預計5月CPI同比維持在-0.1%附近；煤炭、水泥、玻璃和原油價格下行仍將拖累PPI表現，預計5月PPI同比降幅擴大至3%。(sl)