06/06/2025 08:58

【特朗普新政】特朗普任內首次評估，未再列任何國家為貨幣操縱國

《經濟通通訊社6日專訊》美國財政部未將任何國家列為貨幣操縱國，但指責中國「缺乏 透明度」。這是總統特朗普重回白宮後，對美國貿易夥伴匯率的首次正式評估。



美國財政部在周四（5日）發布的半年度匯率報告中表示，未來將加強對貿易夥伴國匯率政策的分析。並就試圖採取「不公平」的匯率操作發出了嚴厲警告。



財政部長貝森特在聲明中表示：「特朗普政府已向貿易夥伴發出通知，我們將不再接受促進，與美國建立不平衡貿易關係的宏觀經濟政策。我們將繼續加強對匯率作為的分析，並加大被列為操縱國的後果。」



分析指，儘管特朗普長期以來一直指責中國等國維持低估的匯率，從而積累對美國的貿易順差，但至今為止，他應對這些不滿的主要途徑是關稅。貝森特曾表示，在與中國、日本和韓國等夥伴的貿易談判中，並未提及匯率政策。



*愛爾蘭和瑞士列入財政部密切觀察名單*



此外，周四的報告將愛爾蘭和瑞士列入財政部密切觀察名單。根據2015年一項法律，貿易夥伴如果符合三項標準中的兩項，將被列入該名單。此前，中國、日本、韓國、新加坡、越南和德國已被列入。(rc)