06/06/2025 09:32

【外圍經濟】歐洲股市收漲，但歐央行據悉7月將暫停減息

《經濟通通訊社6日專訊》歐洲央行一年來第8次降息，歐洲股市周四（5日）收漲。但央行行長拉加德預告，歐洲央行正接近減息周期尾聲。歐洲央行官員預計，7月會議將暫停減息。



歐洲央行宣布減息0.25厘後，歐洲主要股指多數收漲，德國DAX30指數收盤上漲0.27%，報24327.38點；英國富時100指數漲0.05%，報8805.57點；法國CAC40指數跌0.18%，報7790.27點；歐洲斯托克50指數漲0.09%，報5409.75點。



但知情人士稱，由於特朗普關稅政策帶來的不確定性，在8次減息後，歐洲央行官員目前認為接下來最可能的是暫停減息。不過，部分官員認為減息周期或許已經結束，而另一些人則支持再減息一次，時間可能在9月份。



消息指，政策制定者的想法仍可能發生變化，尤其是在7月9日美歐貿易談判截止日期臨近之際。下一次利率會議定於7月23日至24日召開。



*拉加德：歐洲央行正接近減息周期尾聲*



拉加德對記者表示：「我們正處於一個貨幣政策周期的尾聲，該周期是對多重衝擊的應對，包括新冠疫情、俄烏戰爭以及能源危機。在當前利率水平下，我們認為有能力應對即將到來的不確定性。」(rc)