06/06/2025 10:21

【特朗普新政】哈佛大學就特朗普禁止外國學生入境提出訴訟

《經濟通通訊社6日專訊》哈佛大學提出訴訟，要求阻止特朗普政府禁止其國際學生入境美國。



哈佛大學周四（5日）要求法官立即停止該校外國學生將不能再入境美國的命令。哈佛大學已於5月23日就特朗普政府阻止招收國際學生的措施提出訴訟，本次修訂後的訴訟範圍擴大。



特朗普周三表示，哈佛拒絕提供有關留學生不當行為的記錄，構成國家安全風險。



哈佛大學校長Alan Garber在聲明中表示：「我們希望法院能夠迅速採取行動。在法院考慮我們請求的同時，我們正在製訂應急計劃，以確保國際學生和學者，能夠在今年夏天和下一學年繼續在哈佛學習和工作。」(rc)