06/06/2025 16:02

【外圍經濟】市場預測日本可能最快於7月調整債券發行計劃

《經濟通通訊社6日專訊》市場預期日本政府最快可能在下個月調整債券發行計劃，增加短債發行量，並減少長債發行量。



由於最近幾周的一系列拍賣需求疲軟，日本國債孳息率徘徊在歷史高點。周四（5日）發行的30年期國債認購倍數創下2023年以來最低水平，孳息率卻出現下跌，因為市場開始預測，財務省可能透過削減發行量來抑制近期長債孳息率的飆升勢頭。



Resona Asset Management首席基金經理藤原貴志表示：「財務省可能減少發行的預期對拍賣結果產生了一定影響，促使投資者買入債券。不過，若財務省減少發行的舉措令市場失望，那麼從7月開始拋售壓力可能再次加大。」



30年期日本國債孳息率周五下跌0.5個基點至2.88厘，較上月觸及的高峰3.185厘有所回落。40年期國債孳息率下跌1.5個基點至3.055厘，20年期孳息率則跌2個基點至2.335厘。(rc)