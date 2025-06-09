09/06/2025 11:50

【關稅戰】美日第五輪談判無進展，日本立場不變，無下次談判日程

《經濟通通訊社9日專訊》日本經濟再生擔當相赤澤亮正結束美日第五輪部長級關稅談判，周日（8日）回到東京。他表示，已強烈要求美方調整一系列關稅政策，日方既定姿態不變。他沒有提及下一次的談判日程。



較早前，赤澤在第五輪談判結束後，在當地向媒體表示「討論取得了進一步進展」，但同時稱「尚未找到一致點」。他稱，如果能與美國提前達成協議，日本並非要等到下周在加拿大舉行七國集團(G7)峰會的時候不可。」



赤澤表示：「如果關稅能夠調整，我們絕對不打算等到七國集團峰會。我們談判的目的是盡快阻止其對日本經濟的影響，哪怕是一天、幾個小時，甚至是一秒鍾都好。」(jf)