09/06/2025 08:19

【開市Ｇｏ】美就業超預期，中歐電車磋商進展，內地將公布CPI

2025年6月9日【要聞盤點】



1、美股上周五（6日）收高，道指上升逾400點，標普500指數重上6000點關口，主要因非農就業數據好於預期，暫時緩解市場對美國經濟放緩的擔憂。道指收市升443.13點，或1.05%，報42762.87點；標普500指數升61.06點，或1.03%，報6000.36點；納指升231.50點，或1.20%，報19529.95點。中國金龍指數下跌4點。日經期貨截至上午8時03分上升345點。



2、美國勞工部公布最新就業數據，5月非農就業職位增加13.9萬個，超出市場預期的13萬個。不過，前值由17.7萬人下修至14.7萬人，顯示就業增長動能有所放緩。失業率方面，5月維持在4.2%，連續第三個月持平，符合市場預期。



3、市場普遍認為美聯儲可能推遲降息決策，但美國總統特朗普再度施壓美聯儲主席鮑威爾減息1厘，以降低借貸成本、刺激經濟。他批評鮑威爾行動遲緩，並指歐洲央行已經降息多達十次，美國卻一次未降，直言「這是一場災難」。



4、特朗普與特斯拉行政總裁馬斯克近日關係明顯惡化。特朗普於周五接受媒體專訪時明確表示，自己「根本沒想過馬斯克」，近期也無意與對方通話。另外，《路透》及《華爾街日報》均引述白宮高級官員澄清，特朗普目前沒有與馬斯克對話的計劃，也無意緩和雙方關係。此前有媒體報導，白宮幕僚曾嘗試協調兩人通話，盼化解矛盾，避免公開爭端升級，但相關消息已被官方否認。



5、特朗普披露，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾，將於周一(9日)在倫敦與中國代表團進行貿易談判。至於中國外交部亦透露主管貿易事務的副總理何立峰將訪問英國，期間將與美國舉行「中美經貿磋商機制」首次會議。中國商務部另外表示，已批准一定數量的稀土出口申請。



6、《華爾街日報》引述知情人士報道，特朗普將簽署一項行政命令，暫緩執行一項禁止或強制出售社交媒體平台「TikTok」法令，是其任內第三度為TikTok延期續命。



7、中國商務部公布，商務部長王文濤上周二(3日)在巴黎，與歐盟貿易專員謝夫喬維奇舉行會談期間，雙方圍繞歐盟對華電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等議題進行討論。中方表示，中歐電動車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需要雙方努力。



8、香港財政司司長陳茂波表示，今年首五個月訪港旅客錄得約2000萬人次，中國內地及海外旅客人數均錄得可觀增長。陳茂波亦預告，多項文體旅盛事活動將於今年下半年繼續在港舉辦，有信心全年旅客人數會持續上升。



【焦點股】



內需板塊：百威亞太(01876) 、百勝中國(09987)、蒙牛乳業(02319)

- 今日上午9:30公布中國5月CPI數據，預計同比下跌0.2%



蜜雪集團(02097)、布魯可(00325)、古茗(01364)

- 上交所稱三股被調入滬港通港股通標的名單，自今日起生效



電動車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)

- 中國商務部表示，中歐就電動車價格承諾磋商進入最後階段



領展(00823)

- 澄清定期研究交易可行性，包括潛在分拆上市



名創優品(09896)

- 初步評估「TOP TOY」業務潛在分拆上市可能性



滙控(00005)

- 據報麥肯錫前舵手施南德為下任主席人選之一



金礦股：紫金(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 人行5月末黃金儲備7383萬盎司，為連續第7個月增持黃金



融創中國(01918)

- 74%債權人支持境外債務重組



萬科企業(02202)

- 獲深鐵集團擬借款不超過30億人民幣，用於償還債務



廣汽集團(02238)

- 5月汽車銷量同比下降24.8%



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)

- 中國向美國通用汽車、福特及Stellantis的稀土供應商授予出口許可證



核電股：中廣核礦業(01164)、中核國際(02302)

- 據報美國暫停核設備供應商向中國發電廠出售產品的許可證



重塑能源(02570)

- 建議折讓28%發行新內資股予兩國營基金



海爾智家(06690)

- 將斥6300萬人幣回購H股作員工激勵



【油金報價】



紐約期油上升0.17%，報64.69美元/桶



布倫特期油上升0.14%，報66.56美元/桶



黃金現貨上升0.24%，報3318.11美元/盎司



黃金期貨下跌0.24%，報3338.56美元/盎司