09/06/2025 11:21
《港元利率》一個月拆息五連跌創近三年低，隔夜息低見0.02厘
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息普遍向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌五天，報0.55982厘，創2022年6月15日後新低，隔夜息亦回落至0.02厘，為6月5日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌近2基點至1.71964厘，是6月2日後最低，六個月及一年期拆息分別降至2.42316厘和3.03952厘。
高盛表示，上周五公布的美國非農業就業數據與實體經濟放緩趨勢一致，美元在一段時間內料將承壓。港元匯價今日最低曾見7.8478兌1美元，為2023年8月30日後最低，最新則報7.8476，較前收價跌0.009%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌近2基點至1.71964厘，是6月2日後最低，六個月及一年期拆息分別降至2.42316厘和3.03952厘。
高盛表示，上周五公布的美國非農業就業數據與實體經濟放緩趨勢一致，美元在一段時間內料將承壓。港元匯價今日最低曾見7.8478兌1美元，為2023年8月30日後最低，最新則報7.8476，較前收價跌0.009%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02
|-0.182
|一周
|0.10982
|+0.071
|兩周
|0.21208
|+0.547
|一個月
|0.55982
|-7.97
|兩個月
|1.27232
|-4.018
|三個月
|1.71964
|-1.917
|六個月
|2.42316
|-0.839
|一年
|3.03952
|-4.524
資料來源：香港銀行公會