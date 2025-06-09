09/06/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02 -0.182 一周 0.10982 +0.071 兩周 0.21208 +0.547 一個月 0.55982 -7.97 兩個月 1.27232 -4.018 三個月 1.71964 -1.917 六個月 2.42316 -0.839 一年 3.03952 -4.524

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息普遍向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌五天，報0.55982厘，創2022年6月15日後新低，隔夜息亦回落至0.02厘，為6月5日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息跌近2基點至1.71964厘，是6月2日後最低，六個月及一年期拆息分別降至2.42316厘和3.03952厘。高盛表示，上周五公布的美國非農業就業數據與實體經濟放緩趨勢一致，美元在一段時間內料將承壓。港元匯價今日最低曾見7.8478兌1美元，為2023年8月30日後最低，最新則報7.8476，較前收價跌0.009%。(cl)資料來源：香港銀行公會