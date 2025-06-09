09/06/2025 10:06

《基金觀點》景順：美元走軟未必代表投資者從美元結構性轉走

《環富通基金頻道9日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，美元迎來自1974年以來最差的年度開局，由2025年初以來美元已貶值約9.27%。儘管今年年初至今美元遭到拋售，但其價值仍遠高於長期平均水平，美元可能即將進一步走軟。然而，這並不一定代表投資者從美元結構性轉走。



*美元兌亞幣波動因投資組合再平衡，是否失主導地位需時觀察*



美元的相對強勢不再由全球利率差異所推動。相反，外國投資者對以美元計算的資產進行少量分配，以及美元作為「避險」資產的吸引力下降，似乎正在推動美元近期的下跌。從歷史上看，美元持續貶值的時期有利於非美國的發達市場和新興市場股票。近期美元兌亞洲外匯的波動似乎更多是由於投資組合再平衡所導致－－儘管新台幣和韓元大幅上漲，但日圓和人民幣並未出現這種情況。



這個變化引起市場對美元是否正在失去主導貨幣地位的疑慮，但這需要更多時間觀察。例如，中國台灣市場的保險公司估計擁有約7000億美元的美國資產，其中只有大約一半進行了外匯對沖。如果投資者開始平倉或對沖其涉及美元的倉位，可能會引致「雪崩風險」，導致匯率突然大幅波動。這可能會導致外匯市場的波動增加，或可能預示美元在全球經濟中擔當的角色發生變化。然而，美元指數目前的穩定性與「對等關稅」後的大幅下跌以及近期美元兌亞洲貨幣的劇烈波動形成對比。



市場看到4月初G7國家重新配置投資組合時從美國轉走的資金已流入亞洲市場。然而，這並不一定代表投資者從美元結構性轉走。從長遠來看，美元作為全球主導貨幣的地位減弱是由於市場對美國市場信譽的信心下降。



*英國經歷信譽危機英鎊角色仍保持穩定，美國處更有利位置*



近期美元的大幅波動讓人想起英國脫歐和時任首相卓慧思危機期間英鎊的走勢。當時英鎊貶值，但儘管經歷了導致英國信譽下降的危機，英鎊在外匯儲備中擔當的角色在過去十年中仍保持穩定。美國的市場深度、經濟的規模和多樣性，使其處於相對更有利的位置。(wa)