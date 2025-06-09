09/06/2025 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1855 +10.00 1歐元/人民幣 8.1975 -199.00 100日圓/人民幣 4.9693 -326.00 1港元/人民幣 0.9157 -0.60 1英鎊/人民幣 9.7310 -120.00 1澳元/人民幣 4.6733 +39.00 1紐元/人民幣 4.3309 -34.00 1新加坡/人民幣 5.5767 -41.00 1瑞郎/人民幣 8.7538 -25.00 1加元/人民幣 5.2498 +12.00 1人民幣/林吉特 0.5893 +5.50 1人民幣/俄羅斯盧布 10.9758 +2399.00 1人民幣/南非蘭特 2.4732 +50.00 1人民幣/韓元 189.1300 +16.00

《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯儲備連升5個月，並連續7個月增持黃金。截至2025年5月末，中國外儲規模為32852.55億美元，創近8個月高位，較4月末上升36億美元，升幅為0.11%。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1855，較上個交易日跌10點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾150點，上個交易日報7.1845。