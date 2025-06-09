09/06/2025 09:21
【聚焦人幣】外儲五連升，人幣中間價貶10點子，報7.1855
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯儲備連升5個月，並連續7個月增持黃金。截至2025年5月末，中國外儲規模為32852.55億美元，創近8個月高位，較4月末上升36億美元，升幅為0.11%。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1855，較上個交易日跌10點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾150點，上個交易日報7.1845。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1855，較上個交易日跌10點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾150點，上個交易日報7.1845。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1855
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.1975
|-199.00
|100日圓/人民幣
|4.9693
|-326.00
|1港元/人民幣
|0.9157
|-0.60
|1英鎊/人民幣
|9.7310
|-120.00
|1澳元/人民幣
|4.6733
|+39.00
|1紐元/人民幣
|4.3309
|-34.00
|1新加坡/人民幣
|5.5767
|-41.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7538
|-25.00
|1加元/人民幣
|5.2498
|+12.00
|1人民幣/林吉特
|0.5893
|+5.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9758
|+2399.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4732
|+50.00
|1人民幣/韓元
|189.1300
|+16.00