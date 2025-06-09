09/06/2025 08:09

【關稅戰】何立峰訪英國，據報今日出席中美經貿磋商機制首次會議

《經濟通通訊社9日專訊》中國外交部7日晚間公布，國務院副總理何立峰6月8日至13日訪問英國，其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。《路透》最新引述消息稱，何立峰將於今日（9日）在倫敦與美國經貿官員進行貿易談判。



作為中美經貿中方牽頭人的何立峰，上月在瑞士日內瓦與美方舉行中美經貿高層會談。會後雙方同意建立中美經貿磋商機制。美方其後指中方未有履行協議，拖延稀土出口。國家主席習近平5日應約同美國總統特朗普通電話，指中方嚴肅認真執行日內瓦協議，美方應撤銷對中國實施的消極舉措。特朗普早前宣布，美中新一輪貿易會談星期一在英國倫敦舉行，又指習近平已同意重啟稀土出口。(ct)