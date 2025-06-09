09/06/2025 08:11

【關稅戰】多國關注稀土出口管制，商務部：已批准一定數量申請

《經濟通通訊社9日專訊》近日，許多國家對中國稀土出口管制措施表達關注，商務部新聞發言人7日回應表示，已依法批准一定數量的合規申請。



商務部稱，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長。中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。



發言人還說，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。(ry)