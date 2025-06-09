09/06/2025 08:38

【外儲回升】中國5月外儲微增36億美元，黃金儲備連增七個月

《經濟通通訊社9日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，截至2025年5月末，中國外匯儲備規模為32853億美元，較4月末上升36億美元，升幅為0.11%。今年以來，外匯儲備規模已連續5個月上升。



中國5月末黃金儲備報7383萬盎司，環比增加6萬盎司，為連續第7個月增持黃金。



*外匯局:美元指數小幅震盪，金融資產價格漲跌互現*



國家外匯局相關負責人分析，2025年5月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟持續回升向好，經濟發展質量穩步提升，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。(ct)