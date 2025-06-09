09/06/2025 14:21

【數據解讀】分析：「搶出口」逐消退，6月出口增速料降至1%

《經濟通通訊社9日專訊》中國5月以美元計價出口同比增長4.8%，創三個月最小增幅，進口同比降幅則擴大至3.4%，兩者均不及市場預期。分析人士指出，出口仍然保持韌性，對其他經濟體的強勁出口抵消了對美出口下降。不過，貿易前景存在高度不確定性，「搶出口」的提振作用可能會在下半年逐步消退。



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，考慮到6月「對美搶出口」效應會進一步發酵，以及外貿企業還會積極開拓其它海外市場，6月出口有可能繼續保持同比正增長。但當前美國對華關稅處於很高水平，加之外需放緩勢頭已經形成，預計6月出口增速將降至1.0%左右。



綜合考慮中美經貿對話磋商還會經歷一個複雜曲折的過程，以及關稅戰對出口的影響往往有三至四個月的滯後期，預計下半年出口增速面臨下行至負值區間的可能。這意味著下半年財政會加力促消費擴投資，人行將大概率繼續降息，針對困難外貿企業的定向金融支持政策有望出台。



*「搶出口」提振作用下半年逐步消退*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，中國5月出口增速僅呈現溫和放緩。中美貿易摩擦導致對美國出口急劇減少，但其影響被對其他國家更強勁的出口所抵消。現階段，貿易前景依然存在高度不確定性。「搶出口」的情況仍在延續，這應有助於6月出口活動保持平穩，但下半年提振作用可能會逐步消退。



凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang說，5月出口增長放緩的情況應會在6月部分逆轉，放緩原因在於中美貿易休戰前美國訂單下降，而貿易戰暫歇需要一段時間才能轉化為實際發貨量。不過，鑒於美國關稅短期內可能持續高企，且中國製造商維持全球市場份額快速增長的難度上升，中國出口增速預計將在年底前進一步放緩。(ry)