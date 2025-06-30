09/06/2025 14:08

【ＡＩ】內地要求居家養老機器人需完成不少於兩百戶家庭應用驗證

《經濟通通訊社9日專訊》工信部與民政部發布通知，開展智能養老服務機器人攻關與應用試點。



其中指出，開展結對攻關。面向居家、社區、機構三類養老服務形態，圍繞失能失智照護、情感陪護、健康促進、智慧環境、日常生活輔助等應用場景，以用戶實際場景中的需求痛點問題為導向，針對現有產品或解決方案短板開展研用結對攻關，逐步提升產品的安全性、可靠性、易用性和服務能力。



此外，開展場景應用驗證。在家庭、社區和養老機構等場景中試點應用，在應用驗證過程中完成產品迭代升級，應用驗證周期不少於6個月。居家養老服務機器人產品需完成不少於200戶家庭應用驗證，部署不少於200台套；社區和機構類養老服務機器人產品需完成不少於20個社區或20家養老機構應用驗證，部署不少於20台套。(jq)