09/06/2025 14:52

【數據解讀】分析：中國5月仍通縮，出口轉內銷或致物價有新壓力

《經濟通通訊社9日專訊》中國5月居民消費價格指數(CPI)同比下降0.1%，為連續第四個月同比下滑，不過降幅略小於市場調查預估中值的0.2%；環比由正轉負，下降0.2%。5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比降幅走闊至3.3%，創2023年7月以來(22個月)最大降幅。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，5月通脹數據呈現境內價格戰和境外輸入通縮雙重壓力。美國總統特朗普「解放日」關稅對商品價格衝擊在4-5月充分釋放，加劇了通縮風險。往前看，5月可能是全年PPI的最低點。但CPI受豬肉價格拖累，最低點可能要等到三季度。



*東方金誠：人行或進一步降息，推動物價合理回升*



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，往後看，在外部經貿環境波動加大的背景下，接下來「以舊換新」等促消費措施會加力推進，這將對物價走勢帶來支撐。不過，還需關注外部環境波動對消費者信心的不利影響，以及潛在的「出口轉內銷」可能帶來新的物價下行壓力。



受上年同期基數走低的影響，6月CPI同比有可能在0%左右。下半年推動物價水平合理回升將成為宏觀政策的一個重要目標，這也將為財政加力促消費及人行進一步降息打開空間。(jq)