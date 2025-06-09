09/06/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶18點子，報7.1865

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1855，較上個交易日跌10點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾150點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開18點子，報7.1865，上個交易日即期匯率收盤報7.1847。



上周五美國公布的非農數據好於市場預期，美元和美債收益率震盪回升，人民幣中間價小幅回落，不過幅度相對有限。中美雙方將於本周一在倫敦舉行新一輪貿易談判，以緩和當前的緊張關係。中美談判仍有變數，在有實質性進展前，美元和人民幣料延續區間震盪。



中金公司宏觀團隊最新觀點認為，雖然美元面臨諸多挑戰，但在中短期內美元在全球儲備中仍有舉足輕重的地位，目前也沒有可以完全替代美元的貨幣。(jq)