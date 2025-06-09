09/06/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升9點子，報7.1838

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1838，較上個交易日4時30分收盤價升9點子，全日在7.1838至7.1895之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升57點子，報7.1841。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1855，較上個交易日跌10點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾150點。



交易員稱，美國非農數據好於預期，但隱憂仍存，中美新一輪談判亦存不確定性，在關鍵風險釋放前，市場不會做出方向性選擇，美元和人民幣暫時將繼續橫向波動。中國最新公布的通脹數據表現不佳，後續仍需財政和貨幣雙寬鬆來打破通縮局面。



工銀國際最新觀點認為，美國債務結構對短期融資滾動的高度依賴，短端償債風險已轉化為影響金融體系穩定性的關鍵因素。美國債務風險雖未立即爆發，卻已具備「不可持續」的內在條件，長期投資者已開始重新評估美元資產的風險收益比，非美貨幣與實物避險資產的配置比重或進一步增加。(jq)