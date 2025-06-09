09/06/2025 09:33

【關稅戰】波音恢復向中國交付飛機，被「退貨」廈航客機飛回中國

《經濟通通訊社9日專訊》據內媒《第一財經》報道，波音恢復向中國交付飛機，一架波音737MAX飛機6月7日從美國西雅圖起飛，落地夏威夷，之後再繼續飛往中國。報道指，這架飛機是原本在波音浙江舟山工廠等待交付廈門航空的新飛機，4月時受中美關稅戰影響被退回美國。



受中美關稅戰影響，4月有三架即將分別交付國航(00753)(滬:601111)和廈門航空的737MAX客機陸續從舟山波音完工中心飛回美國。不過，報道指出，在中美談判為加徵關稅設置90天「緩衝期」前後，關於飛機和部分發動機等零部件的加徵關稅已被豁免，意味著中國航企引進飛機依然按照此前的稅率交稅，即窄體機5%，寬體機1%。



報道指，目前已有多家內地航企透露重啟接收波音飛機的工作，除了廈航的這架737MAX，預計此前從舟山飛回美國的另外兩架波音飛機也將陸續重啟交付。吉祥航空(滬:603885)暫停接收的一架波音787寬體客機也計劃於6月重啟交付。此外，東航物流(滬:601156)旗下的中貨航也將在6月接收一架波音全貨機。



波音行政總裁奧爾特貝格曾在5月底表示，中國的航企將於6月恢復接收波音飛機。(sl)