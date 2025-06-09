09/06/2025 09:32

【聚焦數據】內地5月CPI跌0.1%，PPI跌幅擴至3.3%

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2025年5月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，降幅與4月持平，略勝預期的下降0.2%。其中，城市持平，農村下降0.4%；食品價格下降0.4%，非食品價格持平；消費品價格下降0.5%，服務價格上漲0.5%。1-5月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。



5月，全國居民消費價格環比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.2%；食品價格下降0.2%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.3%，服務價格持平。



*PPI降幅創22個月最大*



2025年5月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降3.3%，降幅比4月擴大0.6個百分點，創22個月低點，亦遜於預期的下降3.2%；環比下降0.4%；工業生產者購進價格同比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月平均，工業生產者出廠價格和購進價格比上年同期均下降2.6%。(sl)

