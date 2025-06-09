09/06/2025 10:03

【數據解讀】統計局：能源價下跌影響CPI，提振消費政策續顯效

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2025年5月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，降幅連續第三個月持平，略勝預期的下降0.2%；環比則從4月升0.1%轉為降0.2%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，國家以更大力度和更精準措施提振消費，新質生產力成長壯大，部分領域供需關係有所改善，價格呈現積極變化。



5月CPI環比下降0.2%，同比下降0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



*核心CPI同比漲幅略擴至0.6%*



CPI同比略有下降，降幅與上月相同。其中，能源價格同比下降6.1%，降幅比上月擴大1.3個百分點，影響CPI同比下降約0.47個百分點，是CPI同比下降的主要因素。提振消費相關政策持續顯效，一些領域價格顯現積極變化。核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，扣除能源的工業消費品價格上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。金飾品、家用紡織品和文娛耐用消費品價格分別上漲40.1%、1.9%和1.8%，漲幅均有擴大；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.2%和2.8%，降幅均有收窄。服務價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。服務中，交通工具租賃費、飛機票和旅遊價格均由降轉漲，分別上漲3.6%、1.2%和0.9%。



*賓館住宿價格環比漲4.6%，創近十年同期新高*



CPI環比由漲轉降，主要受能源價格下降影響。能源價格環比下降1.7%，影響CPI環比下降約0.13個百分點，佔CPI總降幅近七成。其中，汽油價格下降3.8%，降幅比上月擴大1.8個百分點。食品價格下降0.2%，降幅小於季節性水平1.1個百分點，影響CPI環比下降約0.04個百分點。消費需求持續回暖，疊加假日和各地開展文體娛樂活動等因素影響，賓館住宿和旅遊價格分別上漲4.6%和0.8%，均高於季節性水平，其中賓館住宿價格漲幅創近十年同期新高；夏裝換季上新，服裝價格上漲0.6%。(sl)