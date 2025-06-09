09/06/2025 10:03

【數據解讀】5月PPI創22月新低，統計局：基數高及能源價降

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2025年5月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降3.3%，降幅比4月擴大0.6個百分點，並創22個月低點，亦遜於預期的下降3.2%；環比則下降0.4%，連續第三個月持平。



*PPI環比降因國際油價下行、煤炭需求低存量足*



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，本月PPI環比下降的主要原因：一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格下降。國際原油價格下行影響國內石油相關行業價格下降，石油和天然氣開採業價格下降5.6%，精煉石油產品製造價格下降3.5%，化學原料和化學製品製造業價格下降1.2%，上述3個行業合計影響PPI環比下降約0.23個百分點，超過總降幅的五成。



二是國內部分能源和原材料價格階段性下行。煤炭需求處於淡季，電廠、港口存煤充足，加之新能源發電成本低、替代作用強，煤炭開採和洗選業價格下降3.0%，煤炭加工價格下降1.1%。南方地區高溫雨水天氣增多，影響部分房地產、基建項目施工，加之鋼材、水泥等建材生產供給充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格均下降1.0%，上述4個行業合計影響PPI環比下降約0.18個百分點。



*汽車整車製造價格降幅同比收窄0.6個百分點*



疊加上年同期對比基數走高等因素影響，PPI同比降幅比上月擴大0.6個百分點。但從邊際變化看，中國宏觀政策加力實施，部分行業供需關係有所改善，一些領域價格呈向好態勢。一是消費新動能不斷壯大帶動生活資料等價格同比回升。提振消費相關政策持續顯效，部分消費品需求釋放帶動相關行業價格回升。生活資料價格環比由上月下降0.2%轉為持平，其中衣著、一般日用品和耐用消費品價格分別上漲0.2%、0.1%和0.1%，帶動生活資料價格同比降幅比上月收窄0.2個百分點。從行業看，工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲12.8%，製鞋業價格上漲0.8%，計算機整機製造價格上漲0.2%，家用洗衣機、電視機製造、汽車整車製造價格降幅比上月分別收窄1.6個、1.4個和0.6個百分點。



*鋰離子電池製造價格同比降5%*



二是高端裝備製造等產業發展帶動相關行業價格同比上漲。產業發展高端化、智能化、綠色化轉型穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業價格同比上漲。集成電路封裝測試系列、飛機製造價格均上漲3.6%，可穿戴智能設備製造價格上漲3.0%，微波通信設備價格上漲2.1%，服務器價格上漲0.8%，半導體器件專用設備製造價格上漲0.7%。此外，光伏、鋰電等新能源行業供需關係有所改善，價格同比降幅收窄，光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格分別下降12.1%和5.0%，降幅比上月分別收窄0.4個和0.3個百分點。(sl)









