09/06/2025 11:18

【聚焦數據】中國首5月美元計對美出口跌9.7%進口跌7.4%

《經濟通通訊社9日專訊》海關總署公布，以美元計，首5月對美國出口跌9.7%，進口跌7.4%，5月單月對美國貿易順差180.1億美元，首5月累計順差1151.2億美元。



美國仍為中國第三大貿易夥伴，首5月，與美國貿易總值為1.72萬億元(人民幣．下同)，下降8.1%，佔中國外貿總值的9.6%。其中，對美國出口1.27萬億元，下降8.7%；自美國進口4475.1億元，下降6.3%。



*對東盟、歐盟進出口增長*



前5個月，東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為3.02萬億元，增長9.1%，佔外貿總值的16.8%。其中，對東盟出口1.9萬億元，增長13.5%；自東盟進口1.12萬億元，增長2.3%。



歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為2.3萬億元，增長2.9%，佔12.8%。其中，對歐盟出口1.57萬億元，增長7.7%；自歐盟進口7283.3億元，下降6.1%。



對共建「一帶一路」國家合計進出口9.24萬億元，增長4.2%。其中，出口5.34萬億元，增長10.4%；進口3.9萬億元，下降3.2%。



此外，《路透》根據海關數據計算，中國5月對俄羅斯貿易逆差15億美元，1-5月累計逆差110.2億美元。(ct)

