09/06/2025 11:36

【聚焦數據】首5月汽車出口總值增6.6%，煤進口量跌7.9%

《經濟通通訊社9日專訊》海關總署公布，首5月，一般貿易進出口11.51萬億元(人民幣．下同)，增長0.8%，其中，出口7.04萬億元，增長7%；進口4.47萬億元，下降7.8%。同期，加工貿易進出口3.21萬億元，增長6.2%；其中，出口1.99萬億元，增長4.5%；進口1.22萬億元，增長9.3%。此外，以保稅物流方式進出口2.54萬億元，增長5.9%。其中，出口1.05萬億元，增長15.8%；進口1.49萬億元，下降0.2%。



*出口集成電路總值增18.9%*



首5月，中國出口機電產品6.4萬億元，增長9.3%，佔出口總值的60%。其中，自動數據處理設備及其零部件5752.3億元，增長3.9%；集成電路5264億元，增長18.9%；汽車3513.7億元，增長6.6%。同期，出口勞密產品1.66萬億元，下降1.5%，佔15.6%。其中，紡織品4201.4億元，增長3.7%。出口農產品2960.9億元，增長4.7%。



*進口原油量增價跌，大豆量價齊跌*



首5月，中國進口鐵礦砂4.86億噸，減少5.2%，進口均價（下同）每噸707.2元，下跌16.4%；原油2.3億噸，增加0.3%，每噸3864.3元，下跌10.6%；煤1.89億噸，減少7.9%，每噸559元，下跌22.5%；天然氣4905.3萬噸，減少9.5%，每噸3274元，下跌6.8%；大豆3710.8萬噸，減少0.7%，每噸3233.9元，下跌13.9%；成品油1598萬噸，減少26.8%，每噸4323.2元，下跌0.1%。此外，進口初級形狀的塑料1169.8萬噸，減少2.3%，每噸1.06萬元，下跌0.8%；未鍛軋銅及銅材216.9萬噸，減少6.7%，每噸6.94萬元，上漲6.6%。同期，進口機電產品2.83萬億元，增長6%。(sl)