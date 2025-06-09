09/06/2025 15:32

【數據前瞻】機構料中國5月新增貸環比增逾兩倍，社融增近1倍

《經濟通通訊社9日專訊》中國人民銀行即將公布5月M2、新增貸款、社融等數據。據《路透》綜合25家機構預測中值顯示，5月落地的寬鬆貨幣政策，以及中美關稅戰緩和，對信貸的拉動尚需時日，信貸需求較弱；預計中國5月新增人民幣貸款為8500億元（人民幣．下同），比去年同期的9500億元下滑逾一成，但相比中美關稅戰白熱化時期4月的2800億元，增長逾兩倍。



同時，政府債繼續成為支撐社融的主力，預計5月社會融資規模增量為2.3萬億元，同比（20623億元）增逾一成，環比（11600億元）則接近翻倍。



*中國5月M2增速料加快0.1個百分點*



此外，預測中值顯示，中國5月廣義貨幣供應量(M2)增速預計為8.1%，而上月為8.0%，上年同期則為7.0%。5月人民幣貸款餘額同比增速則預計為7.2%，與上月持平，去年同期為9.3%。



*花旗：貨幣寬鬆措施或未立即有效提振信貸需求*



花旗銀行預計，中國5月貨幣寬鬆措施可能不會立即有效提振信貸需求，5月票據貼現率保持低位，預計新增人民幣貸款9000億元，與去年5月水平大致相當。花旗並指出，5月政府債券發行量強勁，淨融資額約為1.5萬億元，再度成為社融增長的主力；這可能使新增社會融資規模達到2.2萬億元，社融餘額增速保持穩定。



中金公司同樣預計，5月新增社融或為2.2萬億元，社融規模同比增速可能持平在8.7%。但中金同時認為，5月新增信貸僅為6300億元左右，主要原因仍然是政府債置換可能會降低信貸存量。



華創證券則預計，5月M2增長或在1.2萬億元附近，由於去年二季度存在手工補息被禁止後的低基數效應，對應M2同比增速或由8%小幅抬升至8.1%附近。(sl)