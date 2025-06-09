09/06/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》香港新金融中心地位確立

《政政經經》此文成於上周五（6日）港下午8時前，其時美國未公布其所謂重要的6月非農職位增長報告。筆者認為此就業報告對香港新金融中心地位的確立，無關宏旨，所以就早早寫就此文，敢將美6月就業報告當無到。



以前，筆者對美國每個月的就業報告極為重視，因為這會啟示美息後向，而美息高低，又將影響到美債市，但自從美國《GENIUS法案》及港《穩定幣條例》正式成為法例後，全球金融有了新玩法，唔認識這個新玩法，等同唔識用八達通，唔跛腳都跛手。



甚麼是穩定幣？一如上段所指，是張八達通，之不過這張新八達通是更「財」通四海，可將實體或傳統資產如房地產、債券、應收帳款、私募股權等，以區塊鏈形式進行數碼化與分拆，並轉化為可交易的代幣(Tokenization)。這類代幣與特定資產價值掛勾，屬於RWA(Real World Assets)，能大幅提升資產流動性，擴展投資及融資渠道。



根據波士頓諮詢(BCG)估算，全球代幣化市場至2030年可望達16萬億美元規模，國際大金融企業如摩根大通、高盛、瑞銀已積極布局RWA市場，發行代幣化債券、代幣化基金、代幣化房地產權益等，並已在新加坡、瑞士及阿布扎比等地作試點。今時香港將《穩定幣條例》正式立法，是官宣立法監管，可以增強了市場對香港日後所出的穩定幣有了法律保障。任何一地的銀紙、資產，如無法律保障，只是廢紙一張而已！



今後市場將會湧現連串新名詞，穩定幣(Stable Coin)、加密貨幣（Bitcoin等）、區鏈化、RWA、Token等。不敢講詳細了解，因為一切都在發展中，日日都可以有新名詞出現，要日日留意更新才可。



先旨聲明，八達通是電子支付系統，並未發行穩定幣，不過金管局主管（數字金融）今年3月就《穩定幣條例》立法和議員討論時，也用上八達通來比喻穩定幣的運作：



「議員可以想象一下『八達通』是如何運作，『八達通』收取用戶的法幣之後，用戶就可以到處拍卡，『八達通』卡就會處理法幣，這就與穩定幣十分相似。第二，議員也可以想象，『八達通』卡其實與穩定幣有些相似，都是基於法幣的支撐，來提供一個工具去做支付。那當然也有不相似之處，就是穩定幣不但用於本地支付，也可以透過區塊鏈去到不同地方，做不同的事情。」



為甚麼買賣方對八達通的使用都接受，因為「它」是由香港八達通條例所監管，它是以1元對1元的使用，如果八達通餘款不足，它是付不了款的。換言之，八達通是種代幣、Token，為港元交易提供了使用上的種種方便。



早期八達通只可用於交通工具，後來推廣至沿交通線上的消費，例如在7-11、Circle K等便利店小額購物，再後來推廣至可至超市、街市買餸、酒樓餐飲、醫療、較大額購物的支付。在新冠疫情期間，更可發展成分發政府津貼。



其實如不是港英政府及一些大銀行怕八達通認真財通時會取代到港元的發行和銀行的利益（發信用卡）而早早容許八達通儲值面額可上千、上萬、上百萬時，八達通便在幾十年前可以成為全球首個穩定幣的雛形，買股票、買樓都可以拍八達通，如八達通的儲值金額可上調至逾萬時，逾十萬、百萬時，大家的交易可以省多少時間、多少錢？



八達通的交易時間是秒計，如作跨境外匯交易，今時的交易時間是以3、5、7、10日計，用穩定幣交易，手續費可較今時的銀行交易費用省逾六成，金融交易能省時省錢，不是合乎交易雙方所祈？



不過穩定幣也不一定如其名般穩定，而是經奸人扭曲，可以極不穩定。假如每個穩定幣都如八達通、如賭場籌碼，是明確的1元兌1元時，這些穩定幣是有百利而無一害，但如發行穩定幣者是早立歪心，則這類穩定幣是絕不穩定，遲早爆煲，小則累人傾家蕩產，大則會帶來像雷曼式的全球金融危機。



*美國搞穩定幣，只為保美元霸權*



美國上月通過的《GENIUS法案》，名義上是穩定幣法案，但從立法開始，美國的穩定幣已孕育了不穩定的因子，因為這條《GENIUS法案》是在各懷鬼胎之下唧出來的。



1. 特朗普家族想透過穩定幣轉出去買他自家的加密幣；



2. 美國財政部想用穩定幣轉出去買美國國債以解決目前美債高企的危機；



3. 美國政府想用穩定幣去加強美？，以延緩去美元化的危機。



這3點筆者在今年5月19日的「5年後的金融災難」一文中已講清楚了。



文中講到：



賭場要以港元兌換籌碼在一己的賭場內流轉，很易理解，但為甚麼美國政府要搞出1:1兌換美元的穩定幣？不直用美元便算了？唉！有謂「無氈無扇，神仙難變」，有了穩定幣這個又是氈又是扇的工具，就可以變出很多很多錢出來。可以解美國36萬億美元、360萬億美元以至更高銀碼的美國國債危機。



此話怎說？



目前有幾家交易平台發行穩定幣，Tether發行USDT，Circle發行USDC，這些交易平台真沒遠見，以英文字母來命名，最多是26隻穩定幣（如不用雙字母的話）。美國總統特朗普和其兒子的World Liberty Financial(WCFI)交易平台發行的叫USD1，即是以後可以有USD2、USD3……，發行數量可至無限大。



這些穩定幣怎使人有信心它是1:1美元？



這些平台在收到投資者拿錢買某交易平台的穩定幣，「這些平台是買入高流動性資產作儲備，這些高流動性資產包括有美元現金，美國國庫券，隔夜附買回協議(RP)或代幣（比特幣等）資產，發行人要每月公布儲備資產明細，且儲備金不得重複抵押，並具備凍結及扣押可疑資產的能力，以防洗錢。」



美國國會擬於今年5月8日要表決的「穩定幣法案(S.1582 GENIUS Act)」的部分條款，是要來約束監管穩定幣發行者的，主要是針對特朗普迷因幣的無王管情況。投票結果是48票贊成，低於要通過法案的60票門檻，但估計這個法案遲早會被協商通過，因為這可以解救36萬億美元，以致更多美國國債的危機。



*穩定幣發行商要大手買美債儲備*



美國國債的危機不是美國可以還多少，而是有多少新資金來支撐美債。假設美國要還1萬美元國債，美國稅收是還不了這1萬美元的，要靠發行新債（新資金）來還這1萬美元，當中國不買、日本少買、沙特又少買、俄羅斯一定不會買時，就未必有足夠新資金來購入新發的一萬元國債。怎辦？水魚何處有？



由於穩定幣目前是話1:1美元，在一些貨幣不穩定的國家，商家和工人寧可以穩定幣作交收，土耳其國民暫以穩定幣來對沖國內匯價貶值，菲律賓可用作支付社保，越南有科技公司用穩定幣來支付工資，非洲有公司用穩定幣跨境交易，因為匯兌手續費可減6成，匯兌時間由數天縮短至幾秒。這些越南工人、非洲公司持有穩定幣就是變相持有了美債，只要推得廣，廣至全球人都當穩定幣是「真」美元時，美國就可以將美債買家由富戶推至任何持有穩定幣的人，情況一如2008年雷曼將高風險房押，打包成投資產品出售予矇查查的投資者一樣。



這個要你買美債於無形的手法是這樣的：



A君拿了一萬美元買了穩定幣作商貿交易或發工資用，穩定幣平台就用這一萬元買了美債，在會計帳上，A君的一萬美元穩定幣是他個人資產，而穩定幣平台又持有一萬美元美國國債的資產，這即是由A君的一萬美元，變成兩萬美元了。沒有了穩定幣這張氈，這把扇，A君的一萬美元就只是一萬美元，不會變出「兩萬」美元的資產。



你或會質疑，有幾多人買穩定幣呀！怎估得到開曼群島是全球第4大的美債持有者，多過加拿大、比利時、愛爾蘭……最嚇人的是開曼群島持有美債的增長速度，2023年是增持了90%，2024年增持是在2023年的高增長上又增了50%，目前是以每日3億美元的速度來增持美債，相信過不了多久，開曼群島所持美債可以超越日本而成全球第一。為甚麼開曼群島會買那麼多美債？因為兩家穩定幣的交易平台都是在開曼群島。



以Tether這家發行USDT約1500億美元的資產計，其公布的資產儲備，即它的儲備主要組成是美國國債和比特幣。這些穩定幣的未來增長速度將會十分驚人，因為3月時，特朗普已將美國政府持有的比特幣全劃了給財政部，這即是正式將比特幣招了入宮，正名了。



比特幣（及其他加密貨幣）對美國國債的重要性已由財長貝森特講了。



有問，為甚麼要招比特幣「入宮」？因為美儲局唔聽話，不肯減息，即是不能增發流動性，咁邊有資金去買債？



又問，要比特幣或其他加密幣就得啦，為甚麼又要加隻穩定幣來？買加密幣或比特幣可能會留下交易者資料，會被人查到比特幣一個所謂匿名功用就是去洗錢，如經過穩定幣去隔一隔，再用穩定幣去買比特幣或其他金融資產就可以「隱身」了。



表面看來，這些交易平台跟找換店差不多，拿1美元來，便給回1美元的穩定幣，賺乜呢？以Tether計去年150員工，賺了140億美元，差不多每員工賺1億，是蘋果(US.AAPL)的42倍，是工行(01398)的263倍，為甚麼可以如此賺錢？因為這些交易平台不是光持有美元或美元國債，而是會利用這些國債資產去炒幾轉。



去年國際貨幣結算銀行就謂7成的穩定幣平台的資產儲備欠透明，如透明了，點炒呢？



*資金湧穩定幣，成計時炸彈*



就美國為穩定幣交易平台藏有搵大銀商機，加上特朗普政府會為穩定幣保駕護航（因為他也有發行穩定幣呀），在未來5年可以取代美國內外的美元持有量，亦會成為銀行短期流動性一環，估計到2030年穩定幣可由現時的2500億美元，增至1.6萬億美元以至3.7萬億美元，因為市場增長快速，亦因此VISA、Fidelity、JP Morgan、Master Card、PayPal，也計劃發行穩定幣。在這些有「信用」的大戶推廣下，穩定幣將會成不少美國與外國人民所會持有的資產，由於穩定幣是以美債為錨，此亦即持有穩定幣者也會矇查查地持有了美債。



唔好俾我話死，他日如閣下存款美元收息4厘時，會有Sale向你推薦存款穩定幣可收息6厘，而穩定幣與美元是1:1喎，咁有幾多圖穩陣與稍高息的「老實人」，會不存款於穩定幣呢？



不過，筆者警告閣下：血本無歸的雷曼高收益產品的投資者，就是受這說法而中招的。



為甚麼危機要5年後才發生？哦，泡沫要吹幾年才會爆的，筆者估，當美政府為穩定幣開齊綠燈後5年，爆煲之時將至。



投資者是易見錢開眼的，上周一（5月12日）美股急彈，彈得好過中港股，不少資金又去親美，而不考究美國因何彈升多。



第一，今年美國對沖基金是歷年以來勁沽得多，



第二，美啟關稅戰市場悲觀，一話和好，市場超樂觀，對沖基金被逼冚倉。



於是美股便急彈，這個急彈是否代表轉勢？未知，市場共識是2026年美股盈利較2025年差，除非盈利前景有改善，不然美股再升，升幅將有限。



中港股呢？唉！真是窮在路邊無人問呀！買賣兩閒，沽又沽唔死，買又買唔大起，便只有阿駝行路中中哋。無人問的股市有兩個後向，1. 養在深閨人未識，2. 白頭宮女怨白頭。筆者是樂觀的，相信中港股市是養在深閨人未識，閣下信乜？



註：筆者尊重知識產權，本文有關穩定幣部分，資料來自國內網主湯山老王，美股部分來自美國的NaNa說美股。



美國的穩定幣其實是計時炸彈幣，按美國金融機構的操控是遲早會爆煲的。香港的穩定幣如果是依足八達通一樣，是1元對1元的話，則永不會爆煲，而且會成新金融市場之星。



香港確會成金融中心遺址，「遺」的是舊金融，「活」的是新金融，這些是恨港派的淺見所永不能理解的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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