09/06/2025 16:15

【關稅戰】德國總理默茨：推動與美國建立汽車關稅抵銷機制

《經濟通通訊社9日專訊》德國總理默茨上周五（6日）表示，他將推動達成協議，容許美國汽車免稅進入歐洲市場，以換取出口到美國的同樣數量汽車也享受關稅豁免。



在結束任內首次訪美行程幾小時後，默茨在柏林的活動上表示，「我們必須研究是否能製定某種抵銷規則或類似機制。」默茨此次訪美與美國總統特朗普舉行會談。



歐洲汽車工業協會(ACEA)數據顯示，去年歐洲向美國出口約75.8萬輛汽車，總價值389億歐元（約442.5億美元），是美國對歐洲汽車出口量的四倍多。



默茨補充說：「我們已商定，由總理府和白宮安排兩名代表就德美貿易關係展開密集磋商。」(rc)