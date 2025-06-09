09/06/2025 11:06

【特朗普新政】稅改案於參議院有望過關，共和黨議員不聲援馬斯克

《經濟通通訊社9日專訊》美國國會共和黨議員在特朗普與馬斯克的公開紛爭中，選擇站在特朗普一邊，這被視為稅改法案最終將順利過關的樂觀訊號。



議員大多聽從特朗普的指示，堅定支持這項價值3萬億美元的法案。馬斯克此前威脅，將為任何投票反對該法案的議員候選人予以初選幫助，但議員認為，保持與總統的良好關係才是政治生存的更安全選擇。



眾議院議長約翰遜上周五（6日）告訴記者：「稅改法案沒有危險，我們一定會讓法案通過。我告訴你們，不要懷疑，不要質疑，也不要挑戰美國總統特朗普。他是黨的領袖，是我們時代最具影響力的政治人物。」



此外，之前公開支持馬斯克的共和黨議員表示，他們不會因為馬斯克對法案成本過高的批評，而動搖立場。眾議院預算委員會主席Jodey Arrington亦對記者表示，眾議院議員專注於與參議院合作修訂法案，確保法案在兩院能獲得足夠政治支持，最終提交特朗普簽署。



*肯塔基州眾議員：參議院對法案的修改將很有限*



就連對眾議院版法案批評最激烈的一些人似乎也準備屈服。此前投下反對票的肯塔基州眾議員Thomas Massie預測，就算馬斯克反對，參議院對法案的修改將很有限。



參議院多數黨領袖John Thune計畫最早於本周公布參議院版本，他表示馬斯克不會影響時間表，「我們已經走得很遠了。」(rc)