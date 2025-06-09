24,181.43
+388.89
(+1.63%)
24,062
+339
(+1.43%)
低水119
8,780.13
+150.38
(+1.74%)
5,433.23
+146.71
(+2.78%)
2,458.28億
3,399.77
+14.41
(+0.426%)
3,885.25
+11.27
(+0.291%)
10,250.14
+66.44
(+0.652%)
2,103.30
-3.17
(-0.15%)
105,895.0000
+160.9900
(0.152%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0924
澳元最佳客戶買入價
5.1293
歐元最佳客戶買入價
8.9836
英鎊最佳客戶買入價
10.6717
日圓最佳客戶買入價
5.4587
推廣【買1送1】維柏健健骨鐵三角7天見效
恒生指數
24,181.43
+388.89
(+1.63%)
期指
低水119
24,062
+339
(+1.43%)
國企指數
8,780.13
+150.38
(+1.74%)
科技指數
5,433.23
+146.71
(+2.78%)
大市成交
2,458.28億
股票
2,279.48億
(92.727%)
窩輪
85.89億
(3.494%)
牛熊證
92.91億
(3.780%)
即時更新：09/06/2025 17:08
可賣空股票總成交
1,317.85億
主板賣空
212.29億
(16.109%)
半日數據，更新：09/06/2025 12:40
上証指數
成交：5,118.80億
3,399.77
+14.41
(+0.426%)
滬深300
3,885.25
+11.27
(+0.291%)
深証成指
10,250.14
+66.44
(+0.652%)
MSCI中國A50
2,103.30
-3.17
(-0.15%)
比特幣
資料由Binance提供
105,895.0000
+160.9900
(0.152%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0924
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1293
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9836
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6717
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4587
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從剝卦看美國關稅戰的結局：誰是最後贏家？

政府如何平息機場稅的爭議？
世事政情 港是港非

政府如何平息機場稅的爭議？
致癌基因 │ 歐洲男子捐精10年誕67子女，帶變異基因至少1...
醫學通識 健康解「迷」

致癌基因 │ 歐洲男子捐精10年誕67子女，帶變異基因至少1...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股01211 比亞迪股份00005 滙豐控股03690 美團－Ｗ
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.02%
1個月
0.56%
3個月
1.72%
更新：09/06/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
105,895.00
+160.99
+0.152%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,493.4600
-16.3800
-0.653%
A 柚子幣
0.5685
-0.0134
-2.303%
更新：09/06/2025 17:05
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0546
電匯客戶賣出
0.0544
更新：09/06/2025 17:05:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處