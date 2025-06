09/06/2025 16:18

【外圍經濟】美媒:美國所有資產收益幾乎趨同,40年來首次

《經濟通通訊社9日專訊》目前美國主要資產類別中,最高和最低孳息率之間的差距是過去40年裏最小。標普500的回報率為4.7%,與10年期美債4.4%的孳息率幾乎持平。這主要是因為聯儲局大幅加息推高美債孳息率,而標普500的高估值和高利潤率壓低股票回報率。



近日,華爾街日報發表一篇題為《當所有資產收益趨同時該如何投資(How to Invest When Everything Yields the Same)》的文章,裏面指出,當前美國市場出現了「收益趨同」的現象。



目前美國國債、股票、現金和公司債的孳息率都趨於相似,這種情況在過去40年極為罕見。這意味著,不是風險資產的回報低於正常水平,就是安全資產實際上沒那麼安全,或者兩者兼而有之。文章分析認為,造成這現象的原因主要有兩個:通脹和企業利潤。



這種孳息率趨同的現象為投資者帶來了前所未有的困境,可以選擇將資金鎖定在長期美債中,也可以放在收益相似的貨幣市場基金。不過,展望未來,文章預測,美債作為投資組合的「壓艙石」依然有其價值。(rc)